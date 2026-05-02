◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４中日（２日・マツダスタジアム）中日が連敗を３で止めた。大野雄大投手が６回を９９球、４安打無失点で今季３勝目。３７歳左腕が史上１４３人目の通算１００勝（９８敗）に到達した。初回２死一、三塁を切り抜けると、２回から３イニング連続の３者凡退。５回も１死二、三塁から踏ん張った。０―０のまま７回の攻撃で代打を送られたが、この回に一挙４得点。それまで３度の得点圏を逃していた