巨人、ＭＬＢで活躍した郄橋尚成さんが２日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。巨人時代、長嶋茂雄監督に「宴会部長」と名付けられた底抜けの明るさをＭＬＢでも発揮していたことを明かす一幕があった。今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、ＭＬＢ特有の習慣などを明かした。メッツほか４球団で活躍した郄