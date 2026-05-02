◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４中日（マツダスタジアム）広島は今季５度目の完封負けを喫し、連勝が２で止まった。中日・大野を攻略できず、終盤までゼロ行進。５回には１死二、三塁の絶好機を迎えたが、代打・前川が空振り三振、秋山も一ゴロに倒れた。秋山の一塁は際どいタイミングとなり、新井監督はリクエストを要求したが、判定はそのまま。７回に斉藤汰が暴投で決勝点を与えると、この回一挙４点を失った。先発のター