◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節浦和―千葉（２日・埼玉スタジアム２００２）浦和の元日本代表ＭＦ安部裕葵（２７）が、鹿島時代の１９年４月２９日の横浜ＦＭ戦以来、２５６１日ぶりとなるＪリーグでの先発出場を果たした。安部は鹿島から１９年にバルセロナＢへ完全移籍。しかし右太ももの度重なる負傷に苦しめられ、２３年夏に浦和へと移籍。その後もコンディションが整わずに２シーズンは出場なしと苦しんできた