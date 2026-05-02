◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）巨人は９回に佐々木俊輔外野手、岸田行倫捕手の２者連続弾で食らいつくも阪神に敗れた。１―７の９回。四球とダルベックの安打で無死一、二塁。阪神のモレッタから代打で打席に立った佐々木が右翼スタンドへの３号３ランを放つと、続く岸田が今度は左翼スタンドへ１号ソロを放った。ここから勢いに乗りたいところだったが後続が代わったドリスに抑えられて敗れた。佐々