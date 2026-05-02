モデルで女優の堀田茜が私服姿のオフショットを公開した。２日までに自身のＳＮＳを更新した堀田。インスタグラムに「しふく」とつづり、着用ブランドを紹介すると白のトップスに黒のジャケットを羽織りロングスカートを合わせたシンプルなコーデに、メガネとハンドバックを合わせた姿を披露した。この投稿にファンからは「可愛い」「茜ちゃん私服オシャレ」「素晴らしく綺麗」などの声が寄せられている。