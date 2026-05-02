◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）巨人打線は軟投派左腕の阪神先発・大竹に翻弄（ほんろう）された。１４０キロ台の球はほとんどなく１３０キロ台、１２０キロ台の球にタイミングが合わない。超スローボールにも幻惑された。５回２死、浦田は１ストライクからの２球目、この日最も遅い６８キロの球を打って左飛。６回２死、平山は１ストライクから７３キロの球を打って左飛に倒れた。打てそうで打てな