【シャトレーゼ】といえば、厳選された食材やこだわりの製法で作られたスイーツ等がコスパ良く見つかる菓子店として、利用している人も多いのでは。価格は手頃でも味は本格的で満足度が高く、スイーツ欲を満たすのにぴったり。そんなシャトレーゼでは、家族や友人を集めてみんなでワイワイお祝いしたい誕生日や記念日に選んでほしい、ホールケーキも充実しています。今回はそんな、特別な1日