歌手のブリトニー・スピアーズが、3月に逮捕されていた件をめぐり、飲酒や薬物の影響下での運転(DUI)の容疑で起訴された。当時、カリフォルニア州の高速道路で「高速で危険運転」をしていたと報じられていたブリトニーは4日に罪状否認手続きが予定されている。 【写真】胸を突き出すように密着元夫とラブラブだった頃 事件後まもなく、ブリトニーは自発的に治療施設に入所、4月29日に退所したと報