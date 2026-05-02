日本テレビの河出奈都美アナウンサー(29)が1日、自身のX(旧ツイッター)を更新。自作のコスプレ姿でイベントに参加したことを報告した。 【写真】クオリティ高すぎ！河出アナの「初音ミク」コスプレ 河出アナは「コスプレしてニコニコ超会議2026に参加してみた」と題して、初音ミクの自作コスプレをした自身の姿を披露した。コスプレをした経緯について「元々は完全プライベートで行く予定だった、今年のニ