〈高市早苗陣営が匿名アカウントで高市礼賛動画を投稿していた昨年の自民党総裁選で〈あなたの生活と雇用を守る盾高市早苗〉〈圧倒的な実行力〉〉から続く「週刊文春」は4月30日、昨年の自民党総裁選において高市早苗陣営がTikTokの匿名アカウントを通じて対立候補を中傷する動画や高市氏を礼賛する動画を投稿していたと報道した。【画像】高市陣営の標的となった議員リスト5月1日、ベトナムとオーストラリアへの外遊のため羽