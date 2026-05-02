ボートレース津の「スポーツニッポンパール賞競走」は2日に3日目の開催が行われた。中北将史（41＝三重）の勢いが加速している。初日は3着2本の中間着でまとめると、2日目以降は連勝。得点率8.00で松尾充と並ぶ7位につけている。「エンジンは間違いなく出ている。出足はいいですね。ターンしてから出ていく。バランスが良くて、つながりがいい」と仕上がりに胸を張る。相棒の56号機は昨年12月30日の下ろし立てから強力な伸