ABEMAでは、GWに世界最速配信作品『Azure Spring』、恋リアの“裏側”を描く『アデューソロ』をはじめ、チェ・ジョンヒョプ主演『偶然かな。』、SUPER JUNIORイ・ドンヘ主演『男と女〜7年目のジレンマ〜』など、多数の韓国ドラマを全話無料配信する。【場面ショット】チェ・ジョンヒョプ、キム・ソヒョンを見つめる胸ユンショット■『Azure Spring』（全6話）※世界最速・国内独占無料配信同作は、かつては有名な水泳選手だっ