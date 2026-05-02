ゴールデンウィークに登山客が増えることを受けて、警察などが埼玉県飯能市の山でルートなどを記載した登山届を提出するよう呼びかけました。【映像】登山客らへの呼びかけの様子阿部佳南「天候に恵まれ多くの登山客が集まっています」警察によりますと、埼玉県内では去年のゴールデンウィーク期間中、3件の遭難事故があったほか、今年に入ってからは4人が遭難し死亡しました。こうした中、警察や山岳協会は2日、飯能市の棒