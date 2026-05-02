気象庁＝東京都港区気象庁は2日、前線や低気圧の影響で、3日から4日にかけて東―西日本は大気の状態が非常に不安定になるとして、大雨による土砂災害や低地の浸水、河川の増水に警戒するよう呼びかけた。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意が必要だ。気象庁によると、4日にかけて低気圧が日本海を東北東に進み、前線が東日本から南西諸島を通過する見込み。前線や低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込む。4