「日本ハム−オリックス」（２日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄監督がリクエストに成功した。８−７と１点リードで迎えた八回の守り。２死一塁で、マウンドの５番手・田中がオリックス・西川に右翼ポール付近へ大飛球を打たれた。本塁打と判定され逆転２ランとなったが、ここで新庄監督がリクエスト。リプレー検証が行われた。その結果、打球は右翼ポールの外側を通過しており、映像が大型ビジョンに流れると場内に