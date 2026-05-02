目黒・恵比寿間を移動していると見かける巨大な球体東京都目黒区にある日の丸自動車学校が、2027年3月31日をもって閉鎖することが明らかになりました。【あ、赤い…ナニコレ!?】これが日の丸自動車学校の目印です（写真）2026年4月20日に公式サイトで公開された閉鎖に関するお知らせでは、「当校は創業以来、皆様より格別のご厚情を賜り、今日まで存続してまいりましたが、諸般の事情により、来る令和9年3月31日をもちまして、