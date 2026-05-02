好かれやすい犬にみられる行動 1.穏やかで落ち着いた態度を保ち続けることができること 好かれやすい犬にみられる行動は、穏やかで落ち着いた態度を保ち続けることができることです。 相手がハイテンションであっても、自分自身は穏やかに接することができ、興奮することなく落ち着いた態度でいることができます。 人が好きな犬であれば、嬉しそうに近づいてはきますが、飛びかかったり、興奮して吠えたりすること