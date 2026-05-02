健気な柴犬さんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で32万9000回再生を突破し、「感動して涙が止まりません」「嬉しくてたまらないのねぇ」「見送る姿が切ない…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『半年ぶりに、孫が来るよ』と犬に伝えた結果→30分以上も窓から離れなくなり…尊すぎる『再会の瞬間』】 30分も待ちわびた柴犬 TikTokアカウント「shibainu.saku」の投