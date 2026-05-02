短頭種の犬が麻酔で注意される理由 フレンチ・ブルドッグやパグ、ブルドッグ、シーズーなどの短頭種は、可愛らしい顔立ちが魅力ですが、その特徴的な頭の形が麻酔時のリスクにつながることがあります。 短頭種は鼻の通り道が狭く、軟口蓋（いわゆる”喉ちんこ”）が長い、気管が細いなど、呼吸の通り道に生まれつき制限を抱えています。このため、普段は問題なく見えていても、麻酔薬によって首や喉の筋肉が