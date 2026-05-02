40年以上かけて47都道府県の飲食店1万軒を食べ歩いたグルメライター、十朱伸吾さんの人気連載「ご当地グルメ”旅”歩き」。通算8年住んでいたという宮城・仙台の穴場グルメスポットも数多く紹介しています。今回は、仙台のご当地グルメ記事4選をまとめてご紹介。ゴールデンウイークには、地元で愛される名酒場に訪れてみてはいかがでしょうか。王道を歩む有名5店の牛タンを食べ比べ宮城県が誇るご当地グルメといえば「仙台牛タン」