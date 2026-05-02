ハイペースで本塁打を量産する村上(C)Getty Images開幕前の高くはなかった下馬評を見事に覆している。ホワイトソックスでメジャーリーグの“ルーキーシーズン”を過ごしている村上宗隆だ。【動画】「誰もが彼の全打席にクギづけ」村上宗隆、圧巻の13号3ランをチェック開幕直後は「適応期間がいる」と思われた村上だが、ここまで怒涛の勢いでホームランを量産し続けている。現地時間5月1日に敵地で行われたパドレス戦では、メジ