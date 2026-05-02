ゴールデンウィークの後半は、3日(日)から4日(月)にかけて日本海を低気圧が進む見込みです。そのため、西日本から東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。近畿や北陸では3日夜のはじめごろから4日の未明にかけて雨が強まり、近畿南部では多いところで1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。3日の雨と風の予想ですが、低気圧は黄海から対馬付近へと進む見込みです。午前中昼前までは、九州や中国地方で雨が降るでしょう。3