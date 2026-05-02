茨城県の海岸で、潮干狩り中に行方不明となった人が相次ぎ、海上保安庁などが捜索を続けています。海上保安庁によりますと、2日午前9時半ごろ、茨城県東海村の豊岡海岸で福島県いわき市から潮干狩りに来ていた20代から30代の男性3人が、海に流されました。1人は自力で陸に上がり、さらに午後1時ごろ1人が救助されましたが、容体はわかっていません。残る1人はいまも行方不明のままです。また、大洗町の大洗サンビーチでは、1日朝、