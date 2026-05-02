6回、本塁打を放った石井（左）を迎える西武のカナリオ＝ZOZOマリン西武が勝率5割に復帰。二回に押し出し四球などで2点を先制。四回はカナリオの来日1号2ラン、六回は石井の移籍後初本塁打で加点。武内は6回2/3を4失点で2勝目。岩城は9セーブ目。ロッテは田中が6回5失点で自身3連敗。