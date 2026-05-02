「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）阪神は６点リードの九回に登板した３番手・モレッタが大誤算。一挙４失点で１死も取れずＫＯとなった。７−１で快勝ムードで迎えた九回にまさかの展開が待っていた。モレッタは先頭中山に四球、ダルベックには安打で無死一、二塁。ここで佐々木には右翼席へ３ランを浴びた。さらに岸田にも２者連続アーチとなるソロ被弾。ここで、藤川監督はドリスへの交代を告げた。２点差となり甲