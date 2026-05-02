【漫画】本編を読む親は子どもに安心を与え、誰よりも信頼される存在でなくてはならない。逆に「こんな人間になりたくない」と子どもに思わせたら親失格と言っていいだろう。『親ガチャにハズれたけど普通に生きてます』（上村秀子/KADOKAWA）は、著者・上村秀子氏の半生を赤裸々に綴ったコミックエッセイ。気に入らないことがあれば怒鳴り、理由もなく手を上げる母親を、上村氏は幼少期からどんな目で見ていたのか――。著者