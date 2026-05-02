がんを患うと「あれが原因だったのでは」と思い悩む人は多い。大阪大学名誉教授で病理学者の仲野徹さんは「“犯人捜し”は出口のない迷路。いくら悔やんでも何もいいことはない」という――。※本稿は、仲野徹『がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／seb_ra※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／seb_ra■「病気は運である」と言えるか「病気は運