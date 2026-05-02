巨人の石川達也投手（２８）が２日の阪神戦（甲子園）に６回から２番手で登板するも、２イニング目の７回に制球が乱れ、一挙４失点と炎上した。猛虎打線を食い止められなかった。石川は６回に２番手で登板すると先頭の岡城を空振り三振、福島に四球を許したものの、続く森下を三ゴロ併殺打とし、無失点に抑えた。しかし、７回に佐藤輝と大山に連打を浴びると、一死から制球が定まらず、伏見に四球を与えて満塁のピンチに。一