【モデルプレス＝2026/05/02】超特急のシューヤ（志村秀哉）とマサヒロ（森次政裕）が5月1日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。シューヤが、自宅を訪れたマサヒロの“やらかし”エピソードを明かした。【写真】超特急「もう別人」10年前から落ち着いたメンバー◆超特急シューヤ、自宅訪れたマサヒロの“やらかし”告白この日の番組では、これまでに友人の家