【モデルプレス＝2026/05/02】AKB48を卒業した向井地美音が5月2日、自身のInstagramを更新。華やかな衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】卒業の3代目AKB48総監督「着こなせるのすごい」美脚際立つ豪華衣装姿◆向井地美音、美脚のぞくドレス姿披露向井地は「I LOVE AKB48」とつづり、4月30日に東京・秋葉原のAKB48劇場で開催された自身の卒業コンサートのオフショットを投稿。ピンクと黒のチェック柄が印象的なフリルたっぷ