◆春季高校野球長野県大会東信支部予選▽準々決勝上田西１２―２野沢北＝５回コールド＝（２日・佐久総合総合運動公園野球場）プロ注目の上田西・松野暖捕手（３年）が初戦に７番で出場し、２打数１安打１四球で逆転勝ちに貢献した。１―２の４回１死二塁から投ゴロで走者が飛び出し、２死一塁となって迎えた第２打席。「ここで流れを変えないと、試合が決まっちゃうと思った。２球、変化球が外れて、真っすぐ一本に張って