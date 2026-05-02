◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１４節ＦＣ東京２―０川崎（２日・味の素スタジアム）ＦＣ東京が２―０で川崎を下し、４連勝を飾った。前半４１分、ＭＦ佐藤恵允がこぼれ球を押し込んで先制すると、後半１２分には、ＦＷ仲川輝人の仕掛けから、ＭＦ野沢零温が右足で追加点を挙げた。勝ち点を３２に伸ばし、３日に試合を控えるため１試合消化の少ない鹿島を抜き、暫定首位に浮上した。６試合ぶりの先発起用に応え、自