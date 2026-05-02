俳優で歌手の中山優馬が、２つの新曲「ＲｅＴＲＹ」「ＳＰＡＲＫ」を２０日にデジタルリリースすることが決まった。新曲のリリースは昨年１月に「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を退所して以来初となる。「ＲｅＴＲＹ」は、同年に初めて作・演出・出演のトータルプロデュースを担当した舞台「ＯＮＥＭＡＮ’２５‐ＲｅＴＲＹ‐」で初披露し、縦型ショートドラマ「奥様は将軍夫！？今日からオフィスが戦場です」