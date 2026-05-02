4月28日に開幕した世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）。チーム一丸となり世界一を目指す、注目の日本代表選手らを紹介。打倒中国を果たせるか？ チーム一丸で大舞台に挑む！悲願は成就するか。4月28日に始まった世界卓球選手権・団体戦は、打倒中国を果たし、世界一になるための舞台だ。国際卓球連盟創立100周年の記念大会でもある今回は、新たな競技方式を採用。従来は予選グループを勝ち上がった国が決勝トーナ