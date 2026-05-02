◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１４節横浜ＦＭ―水戸（２日・日産スタジアム）水戸は敵地で横浜ＦＭに１―１から突入したＰＫ戦を３―１で制して、３戦ぶりの勝利をマークした。前半５分にセットプレーから先制点を許したが、その後は攻守の切り替えの速さ、パスワークでリズムを作り、猛攻を続ける。すると同２７分、裏に抜け出したＦＷ多田が左からクロスを上げると、ＦＷマテウスレイリアが頭で合わせる。このシュ