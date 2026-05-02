◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）阪神が接戦を制して今季の甲子園での巨人戦初勝利を飾り、首位を堅守した。前回登板から中５日で先発した大竹が７回４安打１失点と好投し、自身２連勝の今季２勝目。６８キロの超スローボールを投じるなど緩急自在の投球でＧ打線に的を絞らせず、最少失点に抑えて仕事を果たした。攻撃陣は初回２死から森下と佐藤の連続二塁打で先制。３回に大山の右翼線を破る適時三塁