◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が２試合連続で被弾した。１―６の８回から３番手で登板。先頭・佐藤への４球目、１５２キロ直球を右翼席に運ばれソロ本塁打を被弾した。続く大山にも左前打を許したが、小幡を投ゴロ併殺打に仕留めて２アウト。最後は伏見を遊飛に打ち取った。ルシアーノは４月３０日の広島戦（東京Ｄ）で坂倉に逆転３ランを被弾。２試合連続で本塁打を許し