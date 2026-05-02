◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）前日雷雲接近のためサスペンデッドになった第２ラウンド後に第３ラウンドが行われ、３位で出たプロ５年目の細野勇策（三共グループ）が、４連続が２度の８バーディー、２ボギーの６４をマークし、通算１２アンダーで初優勝に王手をかけた。１９９１年ダイドードリンコ静岡オープンの羽川豊以来となる３５年ぶりの日本