「認知症」――あなたはどんなイメージを持っているだろうか。2025年8月に内閣府が世論調査として『認知症に関する世論調査』（※1）を発表した。「認知症に対する不安」という項目（複数回答）で本人自身の回答で1位だったのは、「家族に身体的・精神的負担をかけるのではないか」（74.9％）だった。同じ質問で家族の回答は、「周りの人に 迷惑をかけてしまうのではないか」（46.5％）がもっとも多かった。どちらも認知症になると