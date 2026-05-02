◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年5月2日エスコンフィールド）オリックス・西川の逆転弾は幻となった。1点劣勢の8回2死一塁で、田中の2球目を捉えた打球は右翼ポール際へ。打球はポールの右側を通行するも、塁審は本塁打のジェスチャーをした。即座に新庄監督がリクエスト。一塁走者の紅林がベンチに戻らず一塁に戻れば、打った西川もファウルを確信し、次打席で気持ちを切り替えていた。ビデオ判定の結果、