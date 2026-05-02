◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-5巨人(2日、甲子園)巨人が阪神に競り負け、今季の対戦成績は4勝3敗となりました。この日は、3年目の又木鉄平投手が今季初先発。初回2アウトから3番森下翔太選手に2塁打を打たれると、バッテリーミスでランナーは3塁へ。ここで4番佐藤輝明選手に3球目のシュートをレフト線へはじき返され、先制を許しました。3回はランナー1塁から、5番大山悠輔選手に3塁打を打たれて2失点目。又木投手は初回から毎回得