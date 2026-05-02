1日午後10時15分ごろ、愛媛県今治市の無職後藤文恵さん（86）方が燃えていると警察に通報があった。木造2階建てが全焼し、焼け跡から2遺体が見つかった。今治署が2日、発表した。署によると、後藤さんと60代の息子と連絡が取れておらず、遺体は2人の可能性があるとみて身元の確認を進めている。署によると、後藤さんは1人暮らしで、息子は帰省中だった。現場はJR予讃線伊予富田駅から北に約1キロの住宅が点在する地域。