大関復帰の霧島は2日、東京都荒川区の藤島部屋に出向き、幕内藤青雲らと計16番取って12勝4敗だった。厳格な指導で知られる藤島親方（元大関武双山）の元を訪れるのは初めて。待ったなしで行う稽古が新鮮だったようで「スタミナがつくし、雰囲気がすごくいい」と汗を拭った。新入幕の先場所で敢闘賞を受賞した藤青雲とは13番で10勝。「番付を上げてきたと聞いて、場所前の稽古で力を確かめたかった」と明かした。首に古傷を抱