◇MLB ブリュワーズ 6-1 ナショナルズ(日本時間2日、ナショナルズ・パーク)ブリュワーズの先発ジェーコブ・ミジオロウスキー投手が6回途中まで8奪三振を奪うなど圧巻のノーヒットピッチングを披露。しかし突如、体の異変を訴え降板する事態となりました。ミジオロウスキー投手は身長201センチの恵まれた体格を生かし、160キロを超える直球とキレのある変化球を武器にMLBデビュー2年目にしてブリュワーズのエース格として活躍。この