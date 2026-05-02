◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）阪神のドリスが通算100セーブを達成した。7―1の大量リードで迎えた9回に登板したモレッタが、佐々木の3ラン、岸田にソロを浴び、1死も取れずに4失点。2点差となったところで緊急登板し、小浜、坂本、松本を見事に三人で切り捨てた。16年から19年の前回在籍時に計96セーブ。退団後はブルージェイズの他、メキシコリーグや四国・高知なども経て昨季途中に6年ぶりに復