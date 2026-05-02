◇セ・リーグ巨人5―7阪神（2026年5月2日甲子園）巨人は最終回の猛反撃も及ばず、連勝を逃して貯金が3に減った。今季初、プロ通算6度目の先発マウンドに上がった3年目左腕・又木が初回2死走者なしから3番・森下、4番・佐藤の連続二塁打で先制されると、3回には5番・大山の適時三塁打で2失点目。相手クリーンアップに9打数5安打されるなど5回で9安打4四死球ながらも2失点とプロ最多109球を粘り強く投げたが、打線が沈黙