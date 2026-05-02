「広島−中日」（２日、マツダスタジアム）広島が七回にミスを連発し一挙４点を失った。０−０で迎えた七回に落とし穴が待っていた。この回から登板したドラフト２位・斉藤汰（亜大）。１死から田中が放った平凡な飛球はセンターへ。これをドラフト１位・平川（仙台大）が日差しが目に入ったのか、捕球できずに二塁打になり、ピンチを招く。代打・阿部の左前打で１死一、三塁とされると、続く大島は空振り三振に封じるも、