トヨタ新型「クラウンエステート」の特等席を動画で解説快適空間と走りを体感とはトヨタは4月14日、公式YouTubeチャンネルにて「クラウンエステート」の魅力を紹介する動画を公開しています。同車はかつて歴代モデルに設定されていたエステートを継承進化させ、新たに「大人のアクティブキャビン」をコンセプトに開発されたモデルです。【画像】超ひろーい！ これが「ワゴンSUV」です！画像を見る！（30枚以上）本記事では