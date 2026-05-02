長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。今回は、孫に会いたい義母の思いから起こった一件です。3歳と6歳の孫がかわいくてしかたがない義母さん。しかし孫たちの住む場所は新幹線で片道3時間の距離。そう簡単に会いに行くことはできません